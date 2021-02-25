Aralarında HDP'lilerin de bulunduğu 33 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis Başkanlığı'na gönderildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kameraların karşısına geçti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, Karma Komisyon'un dosyanın içeriklerine bakarak karar vereceğini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun dosyalarının Meclis'e gelmediğini de belirtti.

Dosyaların içeriğinin daha çok terörle ilgili olduğunu söyleyen Şentop, "Bu kadar dokunulmazlık dosyası sayısının ve dosyaların içeriğinin Meclis açısından üzücü olduğunu söylemek isterim." dedi.

Şentop, dokunulmazlığın kaldırılması süreciyle ilgili şu bilgiyi verdi:

"Anayasa, kesin hükmü esas alıyor, 'Kesin hüküm verildikten sonra, bu Genel Kurul'a bildirildikten sonra milletvekilliği düşer' diyor. Bireysel başvuru süreci sonra çıkmış. Bireysel başvuru sürecine ilişkin bir şey yapılacaksa, hukuki düzenleme yapılması gerekir. Biz, önce Anayasa'nın sözüne uygun davranmak zorundayız."

"Anayasa Mahkemesine gönderilmesi yeni değil"

TBMM'nin, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararının gerekçesini bilgi için Meclis'e gönderen Anayasa Mahkemesine "tavzih ve maddi hata düzeltme" yazısı gönderilmesiyle ilgili de konuşan Şentop şu ifadeleri kullandı:

"Bazı dikkatsiz siyasetçiler ve köşe yazarları, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiğimiz yazı için, 'Neden bu kadar zaman sonra gönderildi?' diyor. Haber olması yeni bunun; 15 gün oluyor bunu göndereli."