Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Bakan Akar'a taziye
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Şentop, Tatvan'da askeri helikopter kazasında 11 askerin şehit olması nedeniyle Milli Savunma Bakanı Akar'ı arayarak taziyelerini iletti.
Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan şehit haberi Bitlis'ten geldi. Bitlis'te askeri personeli taşıyan bir helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre Şentop, Akar ile telefon görüşmesinde, yaşanan elim kazadan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.
Helikopter kazasında şehit olan askerlerin vatana ve millete büyük hizmetleri olduğunu dile getiren Şentop, "Şehit askerlerimizi her zaman rahmet ve minnetle anacağız. Türk milletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun" dedi.
Şentop, kazada yaralanan askerlere acil şifalar diledi.
Etiketler: Hulusi Akar Mustafa Şentop Şehit Milli Savunma Bakanlığı
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