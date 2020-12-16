Ganim'i telefonla arayan Meclis Başkanı Şentop, yeniden göreve seçilmesinden dolayı kendisine tebriklerini iletti.

Şentop, 2012'den bu yana Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüten ve 16. yasama dönemi için de bu göreve seçilen mevkidaşı Ganim'in yeni dönemde de başarılı çalışmalarının sürmesi temennisinde bulundu.

