Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop’dan, Ganim'e tebrik telefonu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Marzuk Ali El Ganim'i tebrik etti.
Ganim'i telefonla arayan Meclis Başkanı Şentop, yeniden göreve seçilmesinden dolayı kendisine tebriklerini iletti.
Şentop, 2012'den bu yana Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüten ve 16. yasama dönemi için de bu göreve seçilen mevkidaşı Ganim'in yeni dönemde de başarılı çalışmalarının sürmesi temennisinde bulundu.
Etiketler: Mustafa Şentop
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