TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberinde parlamento heyeti ile dün Kuveyt'e gitti.

Şentop, bu sabah Kuveyt Emir Vekili Prens Şeyh Miş'al Al Sabah ile Beyan Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yarım saat sürdü.

Görüşmede Filistin konusu gündeme geldi.

Şentop, Türkiye ve Kuveyt arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğine özel önem verdiklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Mustafa Şentop sonrasında Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Al Halid Al Sabah ile bir araya geldi.

Şentop, gün içinde Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Marzuk Ali AL-Ganim ile de görüşecek.

[Fotoğraf: AA]

Akşam saatlerinde ise Tarık Recep İslam Eserleri ve Kaligrafi Müzesi'ni ziyaret edecek.