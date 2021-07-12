Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt Emir Vekili ve Başbakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah ve Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Al Halid Al Sabah bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberinde parlamento heyeti ile dün Kuveyt'e gitti.
Şentop, bu sabah Kuveyt Emir Vekili Prens Şeyh Miş'al Al Sabah ile Beyan Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yarım saat sürdü.
Görüşmede Filistin konusu gündeme geldi.
Şentop, Türkiye ve Kuveyt arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğine özel önem verdiklerini belirtti.
[Fotoğraf: AA]
Mustafa Şentop sonrasında Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Al Halid Al Sabah ile bir araya geldi.
Şentop, gün içinde Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Marzuk Ali AL-Ganim ile de görüşecek.
[Fotoğraf: AA]
Akşam saatlerinde ise Tarık Recep İslam Eserleri ve Kaligrafi Müzesi'ni ziyaret edecek.
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM
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