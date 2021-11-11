Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mustafa Şentop: Bir milletvekili tarafından vatandaşa hakaret edilmesi son derece vahim
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bingöl'de yaşanan olayın, bir milletvekili tarafından vatandaşa hakaret edilmesi son derece vahim" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır anneleri ziyareti sonrası açıklama yaptı.
Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:
HDP'nin, ailelerin evlatlarını alıp dağa gönderilmesine aracılık ettiğine dair iddialar çok korkunç. Aileler şahit oldukları somut olaylar da anlattılar. Bu konuda herkesin, kim olursa olsun, daha önce ne yapmış olursa olsun bu evlatların ailelerine kavuşması için elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Ben bu konuda devletimizin, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesin, hepimizin buradaki annelerimizin yanında olduğumuzu, anneleri evlatlarına kavuşturmanın dünyada yapılacak en önemli, en büyük iş olduğunu düşünüyoruz. Elimizden gelen bütün gayretle her zaman onların yanındayız.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM
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