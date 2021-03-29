TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuştu.

Şentop'un konuşmasının satır başları şöyle;

Endüstri 5.0'ın konuşulduğu dünyada, teknoloji, ekonomi için hayati önem taşıyor. Geleceğin dünyasında yer almak istiyorsak özellikle gençlerimizi bu alanlara yönlendirmeli, daha fazla teşvik etmeli, onlar için daha fazla zemin oluşturmalıyız.

Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder.

Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin kudreti, ordumuzun gücü ve milletimizin istiklal sevdası ve kararlılığıdır.