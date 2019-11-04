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TBMM Başkanı Şentop G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı04 Kasım 2019 Pazartesi 08:06 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 08:34
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
Zirvenin açılış oturumuna katılan Mustafa Şentop’a AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır eşlik etti.
G-20 Meclis Başkanları Zirvesi'nin ana gündemi küresel ekonomide yaşanan gelişmeler.
Mustafa Şentop zirve çerçevesinde Hollanda temsilciler meclisi başkanı ile görüştü.
Meclis Başkanı Şentop Japonya Danışma Meclisi Başkanı ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.
Meclis Başkanı zirvenin sürdürülebilir kalkınma başlıklı 3'üncü oturumunda mevkidaşlarına seslenecek.
Kaynak: TRT Haber, AA