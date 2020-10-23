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TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan bölgeyi ateş çemberine çevirmeye çalışıyor
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor. Sadece Azerbaycan için değil, bölge için de bir tehdit, risk haline dönüşmüştür" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin konularda açıklama yaptı.
Dünyanın azerbaycan'ı haklı gördüğünü ifade eden Şentop, "Sadece Türkiye Azerbaycan'ı haklı görmüyor. Uluslararası toplum ve uluslararası platformlar, Azerbaycan'ın bu konuda haklı olduğunu görüyor" ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararını değerlendiren Şentop, "Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Bu karara muhatapların uyması gerekir. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır" dedi.
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Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 20:08
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