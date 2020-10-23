Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin konularda açıklama yaptı.

Dünyanın azerbaycan'ı haklı gördüğünü ifade eden Şentop, "Sadece Türkiye Azerbaycan'ı haklı görmüyor. Uluslararası toplum ve uluslararası platformlar, Azerbaycan'ın bu konuda haklı olduğunu görüyor" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararını değerlendiren Şentop, "Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Bu karara muhatapların uyması gerekir. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır" dedi.

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