Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 14:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan'ın adaylığı için istisnai hükme gerek yok
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu seçim 30 Nisan’dan sonraki 2. seçimdir. Erdoğan'ın adaylığı için istisnai hükme gerek yok" açıklamasında bulundu.
İşte TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:
'Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili kanun yürürlüğe girdikten sonra uygulanacaktır' demiştik. Bu kanun, 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdiği tarihten sonra uygulanır. Dolayısıyla bu seçim 30 Nisan’dan sonraki 2. seçimdir. Erdoğan'ın adaylığı için istisnai hükme gerek yok.
Erdoğan'ın adaylığı tartışması hukuki bir tarışma değildir, siyasi bir tartışmadır."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
Son Haberler
- 15:49
- 15:42
- 15:41
- 15:29
- 15:19
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz