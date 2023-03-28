İşte TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:

'Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili kanun yürürlüğe girdikten sonra uygulanacaktır' demiştik. Bu kanun, 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdiği tarihten sonra uygulanır. Dolayısıyla bu seçim 30 Nisan’dan sonraki 2. seçimdir. Erdoğan'ın adaylığı için istisnai hükme gerek yok.

Erdoğan'ın adaylığı tartışması hukuki bir tarışma değildir, siyasi bir tartışmadır."

Ayrıntılar geliyor...