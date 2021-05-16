Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 20:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop: BM'nin çatışmalara son verme çağrısı yeterli değil
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil" açıklamasında bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik adımlarına ilişkin değerlendirme yaptı.
Şentop, "BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil. BM, İsrail’in sivil katliamlarını, devlet terörünü ve işlediği insanlık suçlarını âcilen gündemine almalıdır" dedi.
BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 16, 2021
BM, İsrail’in sivil katliamlarını, devlet terörünü ve işlediği insanlık suçlarını âcilen gündemine almalıdır.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Filistin Devleti İsrail Mustafa Şentop
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