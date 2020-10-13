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TBMM Başkanı Şentop: Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hükümet sistemi değişikliğiyle erken seçim kararı almak zorlaştırıldı. Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim. Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır." dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 12:37
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