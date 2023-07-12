TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret eden Kurtulmuş, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk koydu.

Kurtulmuş, daha sonra, Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı.

Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Kurtulmuş, şehitliğin anıt defterine yazdı.

[Fotoğraf: AA]

"Her iki ülke de egemenlik haklarından hiçbir şekilde taviz vermeksizin yürüyüşüne devam ediyor"

Kurtulmuş, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de göreve gelen devlet yetkililerinin ilk ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini, dün KKTC'de verimli görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için yeni bir dönemin başladığını bir kere daha orada teyit ettiklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de el ele önemli bir çalışma içerisinde bulunduğunu, her iki ülkenin de egemenlik haklarından hiçbir şekilde taviz vermeksizin yürüyüşüne devam ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, bugün de kardeş ülke Azerbaycan'da temaslarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Azerbaycan, Türkiye'nin en önemli müttefiki ve kardeşidir. Her alanda mükemmel ilişkilerimiz olan bir ülkedir. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC 'bir millet, üç devlet' anlayışıyla hareket eden, birbirine yakın üç ülkedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de KKTC ile olan ilişkisi, Kafkaslar'da da Azerbaycan'la olan ilişkisi fevkalade önemlidir. Stratejik açıdan da son derece değerli ve fevkalade önem verdiğimiz bir ilişkidir. Azerbaycan'ın güçlü olması, Türkiye'nin de güçlü olması demektir. Aynı şekilde KKTC'nin güçlü olması, Türkiye'nin güçlü olması demektir" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye, Türk devletleriyle olan ilişkilerini de son derece ciddi şekilde önemsemektedir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılına girdiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Cumhuriyetin 2. asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye inşa etme kararlılığı içerisinde olduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Türkiye, her alanda gücünü artırarak, ilişkilerini kuvvetlendirerek, dış politikada, ekonomide, toplumsal yapısında, siyasal düzeninde, demokrasisinde son derece güçlü bir ülke olarak dost ve kardeş ülkelerle birlikte geleceğe doğru el ele, kol kola yürüyecektir. Bu iki ziyaretin arka arkaya gelmiş olması, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius'taki zirvede NATO ülkelerinin liderleriyle müzakere ederken bizim burada Azerbaycan'da ve KKTC'de bu ziyareti yapmamızın bir başka anlamı da var. Türkiye, Türk devletleriyle olan ilişkilerini de son derece ciddi şekilde önemsemektedir ve önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken bizim ortak geliştireceğimiz çalışma alanlarından birisi de Türk cumhuriyetleriyle birlikte yapacağımız ortak çalışmalardır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Amacımız, önümüzdeki dönemde Türk dünyasının dünya siyasetinde çok güçlü bir şekilde var olmasını temin etmektir. Bunun için her alanda iş birliklerimizi mükemmel düzeye çıkarmaktır. Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle birlikte hem bölgemizde barış ve esenliği tesis etmek hem de güçlü bir Türk dünyasının inşa edilmesi için mücadele etmek boynumuzun borcu" dedi.