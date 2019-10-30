TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi kararları kınandı.

Amerika Birleşik Devleti Temsilciler Meclisi'nin skandal iki karara imza atmasına Ankara çok sert tepki gösterdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, kararın "yok hükmünde" olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kararların sebebi, Suriye'de oyunu bozmamızdır." dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ABD'yi ortak bildiri ile kınadı. Kabineden de peş peşe tepkiler geldi

Ankara yüksek tondan gösterdi tepkisini. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Karar kınandı, duyulan rahatsızlık iletildi.

Hem sözde soykırım tasarısı, hem de Barış Pınarı Harekatı nedeni ile yaptırım öngören tasarı kabul edildi Temsilciler Meclisi’nde. Kararların bağlayıcılığı bulunmasa da 29 Ekim gibi Türkiye için özel bir günde alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin ortak bildirisi ile kınadı ABD'yi.

Genel Kurul'da kabul edilen tezkerede, Ermeni tasarısı "tarihi gerçeklerin karartılması girişimi" yaptırım kararı da "şantaj" olarak nitelendi.

Kaynak: TRT Haber