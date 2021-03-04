Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildi.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı.

Kaza kırıma uğradı

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 10’u şehit oldu, 3'ü yaralandı.

Tatvan’da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10’a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021

MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.