Zengin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu ayın sonuna doğru EYT çalışmasının meclise geleceğini söyledi.

Çalışmayla ilgili bir açıklama yapıldı, artık geri dönülmesi gibi bir konu söz konusu değil.

Önemli olan bu meselenin 23 yıl sonra çözülüyor olması ve yaş şartı olmadan düzenlemenin yapılıyor olması.

EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?

8 Eylül 1999 öncesinde işe başlamış olanlar düzenlemeden yararlanabilecek.

Düzenleme yurt dışında olanları da kapsıyor.

SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ayrımı var mı?

Sistemde statü farkı olmadan belirtilen tarihten önce işe başlamış olan herkes yararlanabilecek.

Kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.

Başvurular ne zaman, nasıl yapılır?

Başvurular, kanun yürürlüğe girdikten sonra başlayacak.

Emeklilik için gereken prim günü sayısına e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden yapabilecek. Ayrıca SGK'ya giderek de yapabilirler.

Ancak e-Devlet'ten şuna dikkat etsinler, müracaat alındı diyor ve bazen görünmüyor. Bu durumda tekrar başvuru yapılmasına gerek yok, çünkü başvuru işleme alınmış oluyor. Bu durumlarda bazen 8-9 kere başvuru yapan oluyor.

Süre şartı var mı?

Süre şartı yok. Yaş şartı ortadan kaldırıldığı için, yeniden bir yaş şartı getirilmeden vatandaşlarımız haktan yararlanabilecek. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar, kendi yararlarına olduklarını düşündükleri zaman düzenlemeden yararlanabilirler.

Vatandaşlarımız, "Çalışmaya başladığınız tarihi değiştirelim, 8 Eylül 1999'dan öncesine alalım diyerek" dolandırmaya çalışan kimseye itibar etmesin.

İşe başlangıç tarihleriyle, prim günleriyle ilgili kayıtları eksik olanlar, hizmet tespit davası açıp, kanıtlayıp haktan yararlanabilir.

İlk aylık ne zaman alınacak?

Başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenecek. Burda net bir tarihi vermek mümkün değil. Kişinin emekli olduğu statüye (SSK, BAĞKUR), yasanın çıktığı güne göre değişebilir.

Maaşlarda kesinti olmayacak, herkes hak ettiği maaşı alacak.

Taşerondan kadroya geçenler ne yapacak?

KHK'da şöyle bir madde vardı. Emekliliklerini doldurdukları anda emekli ediliyorlardı. Vedat Bilgin, emekli olsalar da çalışmaya devam edebileceklerini açıklamıştı.

Kamuda, hem emekli olup, hem çalışma imkanı olmayacak. Fakat özel sektörde çalışanlar, hem emekli maaşı alıp hem de çalışma hayatına devam edebilecek.

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