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AA
HABER GİRİŞ
27.09.2024 10:45
, 27.09.2024 10:53
SON GÜNCELLEME
27.09.2024 10:53
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla üreticilere 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.
ETİKETLER
Tarım Üretimi
Tarımsal Destek
Tarım ve Orman Bakanlığı
İbrahim Yumaklı
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