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Gündem
AA 27.09.2024 10:45

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla üreticilere 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
ETİKETLER
Tarım Üretimi Tarımsal Destek Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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