Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şuan da bir risk olmadığını söyleyebilirim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının devam ettiği Hatay'ın Belen ilçesine gitti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya ve Yumaklı, ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesini yerinden takip edecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay Belen’deki orman yangını hakkında ortak basın açıklaması yapıyor. https://t.co/cQ1MUr25CR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 16, 2023

"Şuan da bir risk olmadığını söyleyebilirim"

Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bütün kurumlar kuruluşlar omuz omuza vererek kamu kurumlarımızdan destek alarak şuan da bir risk olmadığını söyleyebilirim. Bu yangının kontrol altına alındığı anlamına gelmez. Gece hava şartları yangında etkili olacak. Şuan itibariyle 120 hektara inmiş durumda yangın. An itibariyle büyük bir risk olduğunu söylememekle beraber, arkadaşlarımızın kontrol altına alma çabaları devam etmekte.

Çanakkale’de tarım arazilerinin olduğu 500 hektarlık bir alanda yangın sürüyor. Şuan da arkadaşlarımız gece görüşlü hava araçlarıyla ve kara araçlarıyla yangına müdahale ediyor. Sabah 6.55’ten bu ana kadar 19 yangın çıktı. Bunların 16’sına müdahale edildi ve kontrol altına alındı. Şuanda 3 yangına konsantre olmuş müdahale ediyoruz.

"Şuana kadar bir can kaybımız yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir can kaybı olmadığını belirterek, "Hem Hatay, hem Çanakkale, hem de Mersin’deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Şuana kadar bir can kaybımız yok bu bizim tesellimiz. 13.57’den itibaren bizzat bakanımız merkezden takip etti" dedi.

"2 kişi gözaltına alındı"

Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"Bir orman yangını olduğu zaman ciğerimiz yanıyor. Bir seferberlik ortamında tüm kurum ve kuruluşlar hemen olay yerine geliyorlar. Yangın tecrübesi ve onunla ilgili çalışmanın zorluğunu da biliyoruz.

Yangının büyümemesi için çok uğraş sarf edildi. İnşallah enerjisi düşen bu yangının tez zamanda söndürülmesini umut ediyoruz. Vatandaşlarımız riskli olan hanelerden başlamak üzere tahliye edildi. Yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. Yangının sebebiyle alakalı nereden kaynaklandığı ile ilgili jandarmamız titiz çalıştı. Bir evde iki kişi sazlık alanın temizlenmesi için ateş yakıp bunu kontrol edemiyorlar. Adli soruşturma başlatıldı. Bu vatandaşlar yakalandı."

Hatay

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda helikopter, uçak, arazöz, personel sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına müdahale eden ekiplere askeri helikopterler de destek veriyor.

"Yaklaşık 90 hektarlık bir alanda yangının etkileri devam ediyor"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soğukoluk Mahallesi'nde çıkan yangına ekiplerin anında müdahaleye başladığını söyledi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Masatlı, şöyle konuştu:

"Takribi 90 hektarlık bir alanda yangının etkileri devam ediyor. Bugün özellikle nemin az olması ve diğer taraftan rüzgarın olmasıyla beraber yer yer yangının etkisi artıyor. Bölgemizde gerek havadan, gerekse karadan müdahaleler devam ediyor. İnşallah daha fazla olumsuz bir durumla karşılaşmayız. Bölgemizde bulunan 3 mahallede vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangın yer yer ikametgahlara sıçradı. Oralarda mal zararı dışında başka bir sorun yok, ekiplerimiz müdahale etti. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız."

Çanakkale

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yukarı Okçular ve Kemel köylerine de sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor.

Bölgeye, Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları geldi.

Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de çalışmaları koordine ediyor.

Çanakkale Valiliğinden açıklama

Çanakkale Valiliği, devam eden yangınla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınını, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın, can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir."

Köyden tahliyesi sağlanan vatandaşların, Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği öğrenildi.

Mersin

Mersin'de Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin, Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye, itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.

Çavuşlar, Korucuk ve Tepe mahallelerinde bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangına karadan müdahale devam ederken, bölgeye yönlendirilen gece görüşlü helikopter de alevlere havadan müdahalede bulunuyor.

Bölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.