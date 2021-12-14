Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşuyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Nesli Tehlikedeki Türler Projesi"nin açılış toplantısında konuşuyor.
Nesli Tehlikedeki Türler Projesi https://t.co/Dth3D12UEQ— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 14, 2021
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Etiketler: Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanlığı
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