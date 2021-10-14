Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 16:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taliban heyeti ile görüşme başladı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi Başkanlığındaki heyet Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan Türkiye'ye geldi.
Bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak olan Mutaqi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Heyet ile görüşme Dışişleri Bakanlığından devam ediyor.
Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan Taliban
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