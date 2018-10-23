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Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili, "Sorumlular kim olurlarsa olsunlar, hesabı sorulacak" dedi.

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Suudi Arabistan Kralı Selmandan Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Suudi Arabistan Kralı Salman, başkanlığında toplanan kabine gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumlu olanlardan ve sorumluluklarını yerine getiremeyenlerden kim olurlarsa olsunlar hesap soracağını belirtti.

Kaşıkçı, 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğuna gitmiş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Önce Türk makamların Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü iddiasını yalanlayan Suudi Arabistan, uluslararası tepkinin artmasının ardından hafta sonunda Kaşıkçı'nın konsoloslukta bir arbede sırasında öldürüldüğünü itiraf etmişti.

Kaynak: Reuters

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