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Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili, "Sorumlular kim olurlarsa olsunlar, hesabı sorulacak" dedi.

23 Ekim 2018 Salı 15:08





