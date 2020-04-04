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SUT'la karşılanan yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıkarıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Covid-19 tedbirleri kapsamında SUT'la karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize günlük 660 lira ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Selçuk, "Yoğun bakım şartlarında koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listemize aldık." dedi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, immün plazma tedavisi bedelinin de karşılanacağını bildirdi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 09:10
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