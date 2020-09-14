Çobanbey- El Bab arasında seyir halindeki üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan Türk Kızılay aracına, plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açıldı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada Kızılay El bab Sevgi mağazasında çalışan bir Kızılay personelinin şehit olduğu araçta bulanan bir Kızılay personelinin de yaralandığı duyuruldu. Bir personelin de saldırıyı yara almadan atlattığı açıklandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan ve Çobanbey’de tedavi altına alınan personel ilk tedavisinin ardından Türkiye’ye sevk edilecek.

"Alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, alçakça yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Dr. Kerem Kınık, saldırı haberi üzerine bölgeye hareket etti.