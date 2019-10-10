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Suriye'nin kuzeyinde iki köy terörden arındırıldı10 Ekim 2019 Perşembe 13:00 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 13:21
TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı.
[Tel Abyad'ın batısındaki Tel Fander köyü - Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldı.
SMO güçleri, Tel Abyad ilçesinin batısındaki söz konusu iki köyde güvenlik tedbirleri alıyor.
Kaynak: AA