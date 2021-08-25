Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
11 terörist etkisiz hale getirildi
Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen terör operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan komandoların, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Şırnak Beytüşşebap Markoz Deresi Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle operasyon yapıldığı belirtildi.
Hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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