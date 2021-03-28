Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'de PKK/YPG'ye ağır darbe
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW füzesi, 24 kalaşnikof, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 doçka silah namlusu ve 200 adet tetikleme kapsülünün ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azez'de terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe vurulduğunu söyledi.
Soylu, "Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW füzesi, 24 kalaşnikof, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi" dedi.
Soylu, Emniyet İstihbarat, TEM birimleri ve Suriye Görev Gücü'nü tebrik etti.
PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe!
Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak;
2 TOW Füzesi,
24 Kalaşnikof P. Tf.
1 Keskin Nişancı Tüfeği,
2 Doçka silah namlusu,
200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.
Emniyet İstihbarat, TEM birimlerimiz ve Suriye Görev Gücü
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/YPG Süleyman Soylu Terör Örgütü
Son Haberler
- 18:27
- 18:33
- 18:09
- 17:58
- 17:46
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu “Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı” için Tacikistan’da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz