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Suriye sınırına askeri sevkiyat07 Ekim 2019 Pazartesi 22:06 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:16
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor.
[Fotoğraf: AA ]
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Yayladağı ilçesine getirilen tankları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında yola çıktı.
İlçeden çıkış yapan tank araç yüklü 10 tır Suriye sınırındaki farklı illerde konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla hareket etti.
Öte yandan Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan yaklaşık 80 zırhlı araçtan oluşan konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı.
Konvoy Şanlıurfa'ya doğru ilerledi.
Kaynak: AA