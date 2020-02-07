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Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine gönderdi.
Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.
Alınan güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 200 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri tsk komando mühimmat askeri araçSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 19:45
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