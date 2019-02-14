Toplantı öncesi açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Şimdi Suriye’nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir.” dedi.

Astana’nın Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile olduğunu belirten Putin, “Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Ruhani: Özgür Suriye'nin yeniden inşasını sağlamalıyız

Putin’in ardından söz alan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, büyün teröristlerle mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, “Özgür Suriye’nin yeniden inşasını sağlamalıyız.” dedi.

Ruhani, amaçlarının Suriye'nin ulusal bütünlüğü olduğunu ifade ederek, “Yabancı müdahale ve terör tehdidinden kurtulmuş Suriye'nin önemini görüştük, toprak bütünlüğünü vurguladık.” diye konuştu.

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