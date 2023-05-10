Suriye konulu dörtlü toplantı başladı

Başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.

Lavrov’un, basına açık kısmında açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapılacak.

Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.