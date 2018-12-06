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Suriye Çalışma Grubu üçüncü toplantısını Ankara’da yapacak

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu üçüncü toplantısını yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.

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Suriye Çalışma Grubu üçüncü toplantısını Ankarada yapacak

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