Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
[Fotoğraf: DHA]
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırmıştı. Ağır yaralanan Cengiz, hastanede hayatını kaybetmişti.
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Acılı aileye taziye ziyaretleri sürüyor
Olayın ardından Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.
KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da beraberinde AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile Başak Cengiz'in annesi Beyhan ve babası Avni Cengiz'i ziyaret etti.
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ziyarette acılı aileye taziyeleri iletti.
Ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.
Etiketler: Kadına Şiddet
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