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TRT Haber 12.04.2023 09:55

Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi

Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya, saklandığı adreste, TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi

Çetinkaya'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen ve tekerlekli sandalye kullanan Çetinkaya, polis ekiplerinin yardımıyla zırhlı araca bindirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı yapılan Çetinkaya, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çetinkaya hastanedeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde araca bindirilerek, İstanbul Adliyesine götürüldü.

Çetinkaya'nın sağlık kontrolü sırasında hastane önünde özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

5 suç örgütü üyesinin işlemleri sürüyor

Öte yandan dün Çetinkaya ile birlikte gözaltına alınan 5 suç örgütü üyesinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Çetinkaya'nın, 2003'te İstanbul'da 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin, 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında "uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçlarından arandığı ayrıca İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydı olduğu ve yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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