Star Rafinerisi Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Aliağa’da açılan Star Rafinerisi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi." denildi.

Açıklamada ayrıca, Socar Turkey Enerji AŞ'nin 2 milyar doları bulması beklenen yatırımının bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebileceğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Star Rafinerisinin üreteceği dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok ürünleri, dış ticaret açığımızı yıllık 1,5 milyar dolar azaltacak." dedi.

Varank, petro kimya yatırımlarını yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsediklerini ifade etti.

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