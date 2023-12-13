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Gündem
TRT Haber 13.12.2023 14:31

Sporda şiddet yasası değişecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sporda şiddetin önlenmesine yönelik ceza hükümlerini caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceklerini söyledi.

Sporda şiddet yasası değişecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da düzenlenen yasak ve fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceklerini ifade etti.

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Tunç, "Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, Müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek için bir başkasına menfaat temin edenler, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların cezanın caydırıcılığı açısından yeniden  değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeşil sahalarımızı, dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için elbirliği ile çalışacağız." dedi.

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