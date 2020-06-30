Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu sabah saatlerinde yapıldı.

67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu

Bataklık Operasyonu'nda 70 milyon liraya el konuldu. 9 ülke ile ilintili operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihimizin ve yakın tarihimizin önemli operasyonların birini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yaklaşık 1 yıldır takip edilen operasyonu arkadaşlarımız gerçekleştirdiler. Bu operasyon 9 ülke ile bağlantılı. Hollanda, Belçika İspanya, İtayla, Şili, Ekvator, Brezilya bunlarla bağlantılı olarak gerçekleştirildi. Türkiye'de 11 ilde yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı."