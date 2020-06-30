Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun düzenlendiğini belirterek, "67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu" dedi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu sabah saatlerinde yapıldı.
67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu
Bataklık Operasyonu'nda 70 milyon liraya el konuldu. 9 ülke ile ilintili operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
Bakan Soylu şunları söyledi:
"Cumhuriyet tarihimizin ve yakın tarihimizin önemli operasyonların birini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yaklaşık 1 yıldır takip edilen operasyonu arkadaşlarımız gerçekleştirdiler. Bu operasyon 9 ülke ile bağlantılı. Hollanda, Belçika İspanya, İtayla, Şili, Ekvator, Brezilya bunlarla bağlantılı olarak gerçekleştirildi. Türkiye'de 11 ilde yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı."
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