Bakanlar, İletişim Başkanı ve AK parti kanadı art arda tepki mesajları yayımladı. Sert tepkilerinin nedeni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oğlunun doğum haberi sonrası sosyal medyada yapılan hakaretlerdi.

"İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecek"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bu şahısların hukuka hesap vereceğini belirterek, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş, ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zul geliyor." ifadelerini kullandı.

"Kafalarını deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı kesimlerdeki duyarsızlığa vurgu yaptı. Varank, "Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler, konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torunlarına saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun." dedi.

"Tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, örgütlü bir saldırı yapıldığına dikkat çekti. Altun şunları kaydetti, "Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz."

Bu nefret sarmalını oluşturanları unutmuyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın tepkisi de sert oldu. Ünal, "Kötülüğün sıradanlaştırılmasından bahsedenler masum bir çocuğun dünyaya gelmesi üzerinden nasıl nefret kusulduğuna baksınlar. Bu nefret sarmalını oluşturanları unutmuyoruz." dedi.

"Vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz! Bunu ancak insanlıktan nasibini alamayanlar yapar." değerlendirmesinde bulundu.