Son bir yılda 21 bin 947 kişi uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

İçişleri Bakanı Soylu, terör operasyonlarına ilişkin, "Bir yılda PKK'ya 91 bin 297, FETÖ'ye 38 bin 725, DEAŞ'a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildi." dedi.

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