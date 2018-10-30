Son bir yılda 21 bin 947 kişi uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

İçişleri Bakanı Soylu, terör operasyonlarına ilişkin, "Bir yılda PKK'ya 91 bin 297, FETÖ'ye 38 bin 725, DEAŞ'a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildi." dedi.
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İçişleri Bakanı Soylu, son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonunun gerçekleştiğini ve 21 bin 947 kişinin tutuklandığını söyledi.
İçişleri Bakanı Soylu, terör operasyonlarına ilişkin, "Bir yılda PKK'ya 91 bin 297, FETÖ'ye 38 bin 725, DEAŞ'a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildi." dedi.
Ayrıntılar geliyor...