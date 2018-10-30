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Son bir yılda 21 bin 947 kişi uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

İçişleri Bakanı Soylu, son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonunun gerçekleştiğini ve 21 bin 947 kişinin tutuklandığını söyledi.

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Son bir yılda 21 bin 947 kişi uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

İçişleri Bakanı Soylu, terör operasyonlarına ilişkin, "Bir yılda PKK'ya 91 bin 297, FETÖ'ye 38 bin 725, DEAŞ'a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildi." dedi.

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Etiketler: uyuşturucu operasyonu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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