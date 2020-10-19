Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte, Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 COVID-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi.

116 bin 249 test sayısının daha yapılmasıyla Türkiye'de toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561'e yükseldi. Vefat sayısı 9 bin 371'e çıktı. Hasta sayısı ise 349 bin 519 oldu.

"Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyarak başarıya ulaşılabileceğini belirterek, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim" dedi.