Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480'e yükseldi.

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