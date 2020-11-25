Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son 24 saatte 6 bin 814 yeni hasta
Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 351 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.
Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480'e yükseldi.
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Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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