Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son 24 saatte 55 bin 802 yeni vaka
[Fotoğraf: AA]
Son 24 saatte 55 bin 802 yeni vaka, 3 bin 101 yeni hasta tespit edildi. 318 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 275 oldu, 43 bin 856 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.
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Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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