Haber Giriş: Kaynak: AA
Son 24 saatte 1761 kişiye COVID-19 tanısı konuldu
Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 COVID-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu, 52 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 1093 kişi daha artarak, 253 bin 245 oldu.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 19:44
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