Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Bir yandan ikna çalışmaları ile artan çözülme bir yandan da etkisiz hale getirilen teröristlerle terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar veriliyor.

Son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Kahraman Mehmetçiğin son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirdiği duyuruldu. Son 10 günde 57 PKK/YPG’li teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gece-gündüz, dağ-bayır demeden devam ediyor" ifadelerine de yer verildi.