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Somali'de yaralanan 10 kişi Türkiye'de21 Ocak 2020 Salı 16:35 - Son Güncelleme
Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 10 kişiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali’den getirilen yaralıları Etimesgut Askeri Havaalanında karşıladı.
Somali'de bombalı saldırıda yaralanan 3'ü Türk 9 kişi uçakla Ankara'ya getirildi. https://t.co/6hetUdUjLK— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Ocak 2020
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