Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Soma davasında karar
Yeniden görülen Soma faciası davasında maden ocağı yöneticisi Can Gürkan’a "Basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.
Soma maden faciasının yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 20 yıl hapis cezası verildi.
Mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Yönetim Kurulu üyesi Haluk Evinç ise beraat etti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Sıradaki Haber
Uygulanana aşı sayısı 36 milyonu geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz