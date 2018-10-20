Şöhretler Karması maçı bugün TRT Haber'de

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle, bölge gençlerini sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali'nde bugün ''Şöhretler Karması'' maçı heyecanı yaşanacak.

Saat 15.00'te TRT Haber'den yayınlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri, aralarında futbolcu ve sanatçıların bulunduğu takımla karşı karşıya gelecek.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma bugün 15.00'te TRT Haber ekranından naklen yayınlanacak.

Maçta forma giyecek isimler:

Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Yattara, Ayhan Akman, Serdar Kulbilge, Tolunay Kafkas, Faruk Atalay, Hayati Köse, Fettah Can.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan, Diyarbakır'daki bazı STK temsilcileri ile eski bakanlardan Mehdi Eker de forma giyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer alacağı takımın teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu yapacak.

Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali 21 Ekim Pazar günü sona erecek.

Kaynak: TRT Haber