Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakata göre, terör örgütü PKK/YPG'nin 23 Ekim 12.00'den itibaren 150 saat içerisinde Türkiye sınır hattından 32 kilometre geri çekilmesi öngörülüyor. Süre, 29 Ekim saat 18.00'de bitiyor.

Ankara'nın konuyla ilgili tavrı net. Terör örgütü PKK/YPG unsurları tamamen çekilmezse görüldükleri yerde anında etkisiz hale getirilecekler.

Rus askeri heyet Ankara'da

Sahadan gelen bilgiler çekilmenin devam ettiği yönünde.

Çekilme süreci devam ederken görüşme trafiği de hızlandı. Geniş kapsamlı bir Rus askeri heyeti Ankara'ya geldi.

Milli Savunma Bakanlığında kapsamlı görüşmeler yapılacak. Sahadaki son durum ve Soçi Mutabakatını denetlemek üzere kurulacak mekanizmanın yapısı ele alınacak.

ABD Askeri Ateşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağrıldı

Ankara-Moskova hattında bunlar yaşanırken Washington yönetimi ile de temas sürüyor.

Rasulayn'da 1 Türk askerinin şehit olduğu terör saldırısı sonrasında, ABD makamları ile temasa geçildi. ABD'nin Ankara'daki askeri ateşesi Genelkurmay Başkanlığı'na çağrıldı, izahat istendi.

Kaynak: TRT Haber