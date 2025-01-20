Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ankara'da

Slovakya Başbakanı Robert Fico ve heyeti resmi ziyaret için Türkiye'de.

Konuk başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Görüşmede, Türkiye ile Slovakya arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

İki isim görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Akşam saatlerinde ise Fico onuruna resmi akşam yemeği verilecek.