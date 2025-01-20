Duman 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.01.2025 15:00

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico’yu resmi törenle karşıladı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ankara'da
[Fotograf: AA]

Slovakya Başbakanı Robert Fico ve heyeti resmi ziyaret için Türkiye'de.

Konuk başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Görüşmede, Türkiye ile Slovakya arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

İki isim görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Akşam saatlerinde ise Fico onuruna resmi akşam yemeği verilecek.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Slovakya
Sıradaki Haber
Özel okullarda fahiş fiyata soruşturma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
Bakan Tunç: Yargı mensuplarımızı hedef alan, tehditkâr açıklamalar kabul edilemez
16:24
Bakan Bolat, 'Türkiye-Slovakya Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı
15:05
AB, Çin'in telif hakları ödemelerini DTÖ'ye taşıdı
15:10
ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
15:00
"OKHAN" testlerden tam not aldı
14:51
Özel okullarda fahiş fiyata soruşturma
İnsansız deniz aracı OKHAN testleri başarıyla geçti
İnsansız deniz aracı OKHAN testleri başarıyla geçti
FOTO FOKUS
TRT 1'in yeni dizisi: Bir Zamanlar İstanbul
TRT 1'in yeni dizisi: Bir Zamanlar İstanbul
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ