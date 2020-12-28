Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma ve saldırı girişimindeki 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede 2 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınır ötesinde başarıyla sürüyor. Teröristlerin Suriye'nin kuzeyine terörden arındırılmış bölgelere sızma girişimi bir kez daha önlendi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020
Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/wgVEf5GNAi
Barış Pınarı bölgesine saldırı amacıyla güneyden sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.
iki günde 35 terörist etkisiz hale getirildi
Dün yine Barış Pınarı bölgesine güneyden sızma girişiminde bulunan 15 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Son Dakika Terörle Mücadele
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