Terörle mücadele sınır ötesinde başarıyla sürüyor. Teröristlerin Suriye'nin kuzeyine terörden arındırılmış bölgelere sızma girişimi bir kez daha önlendi.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.



Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/wgVEf5GNAi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020

Barış Pınarı bölgesine saldırı amacıyla güneyden sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.

iki günde 35 terörist etkisiz hale getirildi

Dün yine Barış Pınarı bölgesine güneyden sızma girişiminde bulunan 15 terörist etkisiz hale getirilmişti.