Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişiminin Kahraman Komandolar tarafından önlendiği belirtildi.

Düzenlenen operasyonla 24 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.