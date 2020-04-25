Sızma girişimindeki 20 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 20 PKK/YPG’li terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin önlendiği belirtildi.
Düzenlenen operasyonla 20 PKK/YPG’li teröristin amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/q8XpchRojL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2020